10.08.2017 23:14

В Грузии строится швейная фабрика не средства турецкого инвестора. В предприятие вложено более 830 тыс. долларов, пишет Sputnik.

В 2018 году в Грузии в городе Озургети планируют завершить строительство новой швейной фабрики. Предприятие возводится на средства турецкой компании Baykanlar, которая вложила более 830 тыс. долларов.

«Это будет предприятие по пошиву джинсов всемирно известных брендов Mango, Zara и других. На данном этапе инвестор выполнил все свои обязательства», — отметил губернатор региона Гурия Гия Салуквадзе.

После открытия на фабрике трудоустроят 300 человек, но в последующие три года их количество увеличится в пять раз. Инвестиции так же вырастут до 15 млн долларов.