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Турецкий бренд Deri&Mod открыл магазин в Сочи

11.05.2017  11:59

В новом магазине Deri&Mod площадью 134 кв. м., открывшемся в сочинском ТРЦ «Море Молл», представлены мужская и женская обувь, аксессуары, сумки и верхняя одежда из кожи, сообщается в пресс-релизе компании.

Deri&Mod — одна из лидирующих компаний в области кожевенного искусства. С 1974 года марка создает верхнюю одежду, обувь, сумки и аксессуары для мужчин и женщин. В копилке бренда сотрудничество с Миллой Йовович и Линдой Евангелистой. Сейчас у Deri&Mod более 130 собственных магазинов в России, Турции, Саудовской Аравии, Иране и на Кипре. В России продукцию компании можно найти в Москве, Краснодаре и Сочи. В столице бренд представлен в ТРЦ Columbus, ТРЦ «Афимолл Сити», ТЦ «Авиапарк», ТЦ «Мега Белая Дача» и ТЦ «Пражский пассаж». К 2019 году компания планирует открыть 40 магазинов в крупных городах России.

Фотография предоставлена компанией.

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