Новости
НачалоНовостиТуркмения активизирует отношения с Астраханской областью, в том числе по закупкам резиновой обуви
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
3-я Международная бизнес-платформа по аутсорсингу для текстильной промышленности Рейтинг@Mail.ru

Туркмения активизирует отношения с Астраханской областью, в том числе по закупкам резиновой обуви

12.04.2017  07:14

В сентябре 2017 года состоится визит президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Астраханскую область.

Об этом губернатор российского региона Александр Жилкин сообщил в ходе брифинга по итогам поездки в туркменский город Туркменбаши, передает ИА Regnum. «Он подтверждает намерение приехать, — сказал губернатор. — Сегодня готовятся соответствующие дипломатические документы, оформляются приглашения».

В частности, будет обсуждаться активизация экономических отношений, в том числе рост внешнеторгового оборота. В число товарных позиций, поставляемых в Туркменией российским регионом, входит резиновая обувь. При этом Туркмения является одним из крупнейших в мире производителей хлопка.

В частности, для укрепления отношений в третьем квартале 2017 года в Астраханской области планируется открытие торгового представительства республики с дальнейшим формированием логистического центра.

Просмотров: 52
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1281 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте