12.04.2017 07:14

В сентябре 2017 года состоится визит президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова в Астраханскую область.

Об этом губернатор российского региона Александр Жилкин сообщил в ходе брифинга по итогам поездки в туркменский город Туркменбаши, передает ИА Regnum. «Он подтверждает намерение приехать, — сказал губернатор. — Сегодня готовятся соответствующие дипломатические документы, оформляются приглашения».

В частности, будет обсуждаться активизация экономических отношений, в том числе рост внешнеторгового оборота. В число товарных позиций, поставляемых в Туркменией российским регионом, входит резиновая обувь. При этом Туркмения является одним из крупнейших в мире производителей хлопка.

В частности, для укрепления отношений в третьем квартале 2017 года в Астраханской области планируется открытие торгового представительства республики с дальнейшим формированием логистического центра.