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Туркмения представила ковры и текстиль в Дохе

17.03.2017  01:20

В Дохе прошла выставка туркменских экспортных товаров. Среди прочего был представлен ковры и текстиль, сообщает «Голос СНГ».

Экспортно-ориентированные товары республики Туркмении были представлены 14 марта на выставке в Дохе. Производители продемонстрировали в Катаре товары, способные конкурировать с аналогами на мировом рынке.

Особым интересом пользовались ковры, а также текстиль из джинсовой, махровой, трикотажной, шелковой и других тканей.

Вместе с этим на выставке присутствовали продукты питания и медицинские товары.

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