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Туркмения представила ковры и текстиль в Дохе
17.03.2017 01:20
В Дохе прошла выставка туркменских экспортных товаров. Среди прочего был представлен ковры и текстиль, сообщает «Голос СНГ».
Экспортно-ориентированные товары республики Туркмении были представлены 14 марта на выставке в Дохе. Производители продемонстрировали в Катаре товары, способные конкурировать с аналогами на мировом рынке.
Особым интересом пользовались ковры, а также текстиль из джинсовой, махровой, трикотажной, шелковой и других тканей.
Вместе с этим на выставке присутствовали продукты питания и медицинские товары.
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