01.03.2017 07:14

Туркменистан станет продавать высококачественный текстиль в Орловской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора российского региона Вадима Потомского, соседняя страна рассматривает возможность создания торгового дома на территории области.

Как сообщил губернатор в кулуарах инвестфорума в Сочи, подробности реализации проекта планируется обсудить в рамках визита орловской делегации в Туркменистан. В настоящее время сроки визита согласовываются по дипломатической линии.