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Туркменская фабрика «Чепер» производит одежду к Азиаде-2017

26.04.2017  13:26

В Дашогузском велаяте на фабрике «Чепер» начался выпуск одежды с символикой Азиады-2017, пишет информационный портал Туркмении.

На Дашогузской швейной фабрике «Чепер» изготовили первую партию спортивных костюмов с символикой Азиады-2017. Форма создана местными дизайнерами и отшивается из туркменских тканей. Модель выпускается в нескольких цветовых вариантах.

Ассортимент фабрики «Чепер» не ограничивается продукцией к V Азиаде. Здесь также производят куртки, плащи, одежду для детей и взрослых. За первый квартал 2017 года на предприятии отшито продукции на сумму 171,84 тыс. манатов, что значительно превышает аналогичные показатели прошлого года. 

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