03.05.2017 07:01

Объем продаж Тверской швейной фабрики в денежном выражении по итогам 2016 года вырос до 220 млн руб. по сравнению с 208 млн руб. в 2015 году.

Как сообщает издание tver-portal со ссылкой на данные, полученные в компании, в прошлом году объем произведенной продукции в натуральном выражении вырос на 13% , до 296.8 тыс. условных единиц, по сравнению с 262.4 тыс. годом ранее.

Прибыль до налогообложения составила 55 млн руб., дебиторская задолженность - 182 млн руб. Средняя численность работников фабрики в 2016 году составила 315 человек.

Тверская швейная фабрика входит в десятку крупных предприятий отрасли. Основной вид деятельности фабрики – оказание услуг по моделированию и конструированию мужской одежды (костюмы, пиджаки, брюки торговых марок Korona и Kavalier, Gintron).