19.07.2017 23:31

Судебные приставы арестовали элитный парфюм и текстиль у предпринимательницы из Читы, которая вовремя не погасила долг в размере 9 млн рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Забайкальскому краю.

Индивидуальная предпринимательница из Читы оказалась должна кредитному учреждению и налоговому органу около 9 млн рублей. Ее дело было передано судебным приставам, которые установили, что нарушительница занимается продажей дорогостоящего текстиля и элитной парфюмерии.

Судебным приставом-исполнителем был наложен арест на более 200 наименований товаров, находящихся в собственности предпринимательницы. Общая стоимость арестованной продукции составила 6 млн. 300 тыс. руб. В акт описи попали духи ценой 60 тыс. руб. и покрывала по 125 тыс. руб.

Должница может обжаловать действия судебного пристава, но, если этого не произойдет, и вся сумма долга не будет погашена в установленный срок, имущество будет направлено на реализацию.