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Участники форума Fashion-Management-2017 обсудят вопросы развития легпрома и индустрии моды в Сибирской регионе

20.04.2017  23:28

В рамках II Международного форума бизнеса моды Fashion-Management-2017, стартовавшего в Новосибирске в конце февраля, состоится круглый стол «Инвестиции в конкурентоспособность», сообщают организаторы.

Мероприятие пройдет 25 апреля в формате открытой дискуссионной площадки, в ходе которой представители бизнеса, профильных департаментов региональных министерств, представители торгово-промышленных палат и отраслевых объединений обсудят актуальные вопросы развития легкой промышленности и индустрии моды в Сибирской регионе.

В ходе бизнес -встречи планируется обсудить следующие вопросы:

  • Конкурентоспособность на внутреннем рынке – как сработала программа импортозамещения?
  • Экспортный потенциал легкой промышленности СФО – Стоит ли выходить на внешние рынки и где искать поддержку?

Приглашенные спикеры:

  • Люлько Александр Николаевич Начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
  • Васильев Вадим Витальевич,заместитель министра - начальник управления промышленности и предпринимательства.
  • Ожередов Василий Петрович, директор ООО «Сибирское экспортно-импортное агентство».
  • Наталья Паули, заместитель директора по связям с общественностью ГК «Обувь России».

К участию в дискуссии приглашаются предприятия легкой промышленности Сибирского федерального округа, поставщики сырья и оборудования, представители образовательных учреждений, представители власти и общественных организаций, дизайн-студии, ателье, специалисты индустрии моды.

Дата и место проведения: 25 апреля 2017 г., ул. Богдана Хмельницкого, 58. Начало в 11:00. 

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