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Участники форума Fashion-Management-2017 обсудят вопросы развития легпрома и индустрии моды в Сибирской регионе
20.04.2017 23:28
В рамках II Международного форума бизнеса моды Fashion-Management-2017, стартовавшего в Новосибирске в конце февраля, состоится круглый стол «Инвестиции в конкурентоспособность», сообщают организаторы.
Мероприятие пройдет 25 апреля в формате открытой дискуссионной площадки, в ходе которой представители бизнеса, профильных департаментов региональных министерств, представители торгово-промышленных палат и отраслевых объединений обсудят актуальные вопросы развития легкой промышленности и индустрии моды в Сибирской регионе.
В ходе бизнес -встречи планируется обсудить следующие вопросы:
Приглашенные спикеры:
К участию в дискуссии приглашаются предприятия легкой промышленности Сибирского федерального округа, поставщики сырья и оборудования, представители образовательных учреждений, представители власти и общественных организаций, дизайн-студии, ателье, специалисты индустрии моды.
Дата и место проведения: 25 апреля 2017 г., ул. Богдана Хмельницкого, 58. Начало в 11:00.
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