Всероссийский Конгресс индустрии детских товаров состоялся в Минпромторге России 15 декабря 2016 года, сообщают организаторы.

Лидеры российской индустрии для детства, эксперты, представители отраслевых ассоциаций и профильных ведомств подвели итоги 2016 года, обсудили перспективы и планы развития отрасли товаров для детей на 2017 год и меры, необходимые для обеспечения российских детей качественной и безопасной продукцией.

В работе конгресса приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова, заместитель министра образования и науки Российской Федерации Вениамин Каганов, директор по поддержке экспортной деятельности АО «Российский экспортный центр» Сергей Колдаев, вице-президент Ассоциации национальных торговых сетей Евгений Бутман, председатель совета директоров АО «Цифровое телевидение» Дмитрий Медников.

Открывая пленарное заседание, Гульназ Кадырова назвала вызовы, стоящие перед индустрией, и точки роста для развития отрасли в 2017 году.

«Благодаря поддержке Государственной думы и Совета Федерации Минпромторгу России удалось сохранить не только инструменты поддержки производителей, направленные на развитие детской индустрии, но и объем финансовой поддержки индустрии на ближайшие три года в размере свыше 1,7 млрд рублей. Мы будем совершенствовать правила предоставления субсидий в соответствии с задачей перехода на проектное финансирование. И те точки роста, которые мы совместно определили в 2016 году, станут акцентами реализации нашей государственной политики в 2017 году», — заявила Гульназ Кадырова.

Российская индустрия детских товаров — это 15 отраслей, более тысячи предприятий. Детские товары по-прежнему являются приоритетом в покупках, что отражается на объеме рынка детских товаров, который в денежном выражении вырос в текущем году на 6,5%. Согласно экспертной оценке, доля отечественного производства на российском рынке детских товаров по итогам 2015 года составила в среднем около 23% от общего объема рынка.

В целях продвижения индустрии детских товаров была отмечена важность взаимодействия производителей продукции с квалифицированными заказчиками. На выставке конгресса были представлены товары для детей, созданные при поддержке Минпромторга России. Это современные типы школьной одежды с иммобилизационными элементами, корректирующими анатомические деформации тела, роботы для обучения математике и физике в школе, биоморфные и шестиконечные шагающие роботы, инновационные конструкторы и другое.

Торжественная церемония награждения победителей — производителей ИДТ — конкурса-рейтинга «Сделано для детства» завершила пленарную сессию конгресса. Победителями стали самые динамично развивающиеся российские предприятия, производящие товары для детей. В топ-10 вошли компании «Бытпласт», «Вектор», «Десятое королевство», «Фете», обувная фабрика «Парижская коммуна», «ПелигринМатен», «Росигрушка», Завод игрового оборудования, «НэфисКосметикс». Среди отечественных производителей победителем стала компания «Фантазер», которой торжественно вручили памятный знак «Сделано для детства».

Фотографии предоставлены Коммуникационным центром «Индустрии детских товаров».