Обсуждение прошло в рамках панельной дискуссии «СМИ и ИДТ. Новые возможности современных медиа», организованной Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, сообщает сделанодлядетства.рф.

Модератором мероприятия выступил Саблуков Александр Александрович, генеральный директор ООО «Ноль плюс медиа». В дискуссии приняли участие: Медников Дмитрий Юрьевич, заместитель генерального директора «ВГТРК», председатель совета директоров «Цифровое телевидение»; Цыварева Татьяна Алексеевна, главный редактор детско-юношеского канала «Карусель»; Мясникова Олеся Александровна, старший менеджер проектов Департамента собственной анимации телеканала ООО «СТС Медиа»; Танаев Кирилл Валерьевич, директор АНО «Институт современных медиа»; Барабанщикова Светлана Владимировна, менеджер по стратегическому партнерству в сфере семейного и обучающего контента в YouTube; Перловская Светлана Анатольевна, руководитель Яндекс.Афиша; Хитрова Наталья Валерьевна, контент директор «X-Media Digital»; Косарева Мария Александровна, руководитель каналов детского и семейного вещания Viacom.

«Нам удалось собрать на одной площадке представителей крупнейших медиа компаний, работающих с детским контентом, брендами и аудиторией. У производителей детских товаров, которые присутствовали на панельной дискуссии, была возможность узнать о новейших тенденциях в сфере продвижения продукта и лицензирования. Причем как от российских лидеров рынка, так и от крупных мировых холдингов», – отметил Александр Саблуков.

Участники панельной дискуссии обратили внимание на то, что сегодня ни один современный ребенок не обходится без гаджетов. С самого раннего детства дети общаются на «ты» с планшетами и смартфонами. Производители контента для детей выпускают специальные онлайн сервисы – игры, приложения с мультфильмами, развивающие и обучающие программы, специальные смайлики с любимыми героями и т.д. Помимо традиционных медиа, основным из которых остается телевидение, это создает много новых возможностей для продвижения своей продукции производителями детских товаров.

Отдельно на встрече обсуждался растущий интерес к российской анимации и брендам – выраженный в растущих рейтингах телеканалов «Карусель» и «Мульт», а также в количестве онлайн просмотров. По словам экспертов, аудитория готова покупать товары российских брендов, а, согласно данным исследований, 91 % детей просят родителей купить товары, рекламу которых они видели по телевизору. Также была поднята тема развития путей сотрудничества с производителями детских товаров и экспорта лицензионных товаров за рубеж, т.к. российский контент уже известен во многих странах мира, включая Европу, Азию, Северную и Южную Америку.

Конгресс – главное событие года в индустрии детских товаров, которое проводится в целях консолидации усилий предпринимательского сообщества, развития сотрудничества федеральных и региональных органов государственной власти с бизнес-сообществом, а также оказания содействия профильным ассоциациям в создании социально ориентированной индустрии детских товаров Российской Федерации. В этом году Конгресс проходит на площадке выставки «Мир детства», где на площади более 16 тыс. кв.м. свыше 500 экспонентов представляют свою продукцию.