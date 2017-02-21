С 20 по 24 февраля 2017 года в Москве пройдет Российская неделя текстильной и легкой промышленности
Новости
НачалоНовостиУчастники «Легпромфорума-2017» обсудили экспортные возможности отрасли
Ресторация
Фотостудия Блоги
Рейтинг сообщений
Партнеры
Выставка «Модный товар» пройдет в Волгограде с 28 февраля по 5 марта 2017 года Выставка обуви и аксессуаров «Сибшуз» пройдет 9-11 марта Рейтинг@Mail.ru

Участники «Легпромфорума-2017» обсудили экспортные возможности отрасли

21.02.2017  22:34

В рамках «Легпромфорума-2017», проходящего в «Экспоцентре», состоялся круглый стол «Экспортные возможности легпрома и кооперация в рамках ЕАЭС», сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр».

«Легкая промышленность – это традиционно чувствительная отрасль для всех стран Евразийского экономического союза. Связанные с ней вопросы часто обсуждаются на уровне президентов», – отметил начальник отдела по вопросам промышленного взаимодействия Департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Павел Алферов. По его словам, в 2016 году производство немного выросло, в том числе текстиля и изделий из кожи. Говоря о существующих проблемах, «ключевым барьером для промкооперации» он назвал двойное налогообложение между странами ЕАЭС и очень сложный механизм последующего возврата НДС.

О развитии системы маркировки товаров на территории ЕАЭС рассказала заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Наталья Ляхова.

Участники круглого стола также обсудили, за счет чего и с помощью каких инструментов можно упростить доступ малых и средних предприятий легпрома к экспортному кредитованию, как защитить их от валютных и ценовых рисков, а также другие имеющие практическое значение вопросы.

Фотография предоставлена пресс-службой АО «Экспоцентр».    

Просмотров: 35
«« Предыдущая Все новости 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 »» 1248 Следующая »»
© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS        О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте