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Участники льняного кластера обсудили первые шаги по развитию отрасли в Ивановском регионе

16.10.2017  07:05

В Иваново состоялось учредительное собрание участников межрегионального льняного кластера, на котором предприниматели обсудили первые шаги по развитию льняной отрасли в регионе, сообщает администрация области.

На собрании был принят ряд организационных решений, в частности, по созданию управляющего совета кластера, подготовке пакета документов для регистрации, также между участниками были согласованы дальнейшие действия по реализации проекта.

Напомним, в рамках международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» было подписано соглашение о намерениях по созданию льняного кластера и развитию льняной отрасли в качестве пилотного проекта. В прошедшем совещании приняли участие производители оборудования, представители науки и образования.

В перспективе кластер будет производить до 100 тыс. тонн льноволокна в год. Реализация проекта по созданию кластера в период с 2018 по 2022 год обеспечит создание 2,5 тыс. новых рабочих мест в отраслях сельского хозяйства и легкой промышленности, а также позволит производить текстильную продукцию на сумму порядка 8,2 млрд рублей в год.

Участники проекта рассчитывают, что кластер позволит снизить зависимость предприятий текстильной промышленности из Ивановской, Тверской, Калужской, Владимирской, Новгородской и Костромской областей от закупок сырья у иностранных поставщиков путем самостоятельного выращивания сырья. Еще одной задачей является создание между регионами замкнутой производственной линии, где сельхозпредприятия будут выращивать лен, а текстильные и швейные предприятия - перерабатывать его и заниматься пошивом готовых изделий.

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