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Участники льняного кластера обсудили первые шаги по развитию отрасли в Ивановском регионе
16.10.2017 07:05
В Иваново состоялось учредительное собрание участников межрегионального льняного кластера, на котором предприниматели обсудили первые шаги по развитию льняной отрасли в регионе, сообщает администрация области.
На собрании был принят ряд организационных решений, в частности, по созданию управляющего совета кластера, подготовке пакета документов для регистрации, также между участниками были согласованы дальнейшие действия по реализации проекта.
Напомним, в рамках международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо» было подписано соглашение о намерениях по созданию льняного кластера и развитию льняной отрасли в качестве пилотного проекта. В прошедшем совещании приняли участие производители оборудования, представители науки и образования.
В перспективе кластер будет производить до 100 тыс. тонн льноволокна в год. Реализация проекта по созданию кластера в период с 2018 по 2022 год обеспечит создание 2,5 тыс. новых рабочих мест в отраслях сельского хозяйства и легкой промышленности, а также позволит производить текстильную продукцию на сумму порядка 8,2 млрд рублей в год.
Участники проекта рассчитывают, что кластер позволит снизить
зависимость предприятий текстильной промышленности из Ивановской, Тверской,
Калужской, Владимирской, Новгородской и Костромской областей от закупок сырья у
иностранных поставщиков путем самостоятельного выращивания сырья. Еще одной
задачей является создание между регионами замкнутой производственной линии, где
сельхозпредприятия будут выращивать лен, а текстильные и швейные предприятия -
перерабатывать его и заниматься пошивом готовых изделий.
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