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Участники международного фестиваля Ticket To Ride получили призы от Forward

17.01.2017  21:26

Партнером фестиваля Ticket To Ride, предоставившим призы, стала компания Forward, сообщает пресс-служба марки.

В Москве, в Крылатском, 14 января прошел международный фестиваль Ticket To Ride (World Snowboard Tour). Официальным партнером мероприятия выступила компания Forward. Марка предоставила фирменные подарки для участников.

В программу фестиваля вошел финал этапа мирового тура по сноуборду Grand prix de Russie в дисциплине Big Air. За звание лучшего боролись более 30-ти райдеров из России, США и Европы, а победителем стал наш соотечественник Антон Мамаев.



Компания «Форвард» с 2003 года является официальным поставщиком спортивной формы для сборных команд России. При партнерстве с Центром экипировки Forward ежегодно экипирует спортсменов более 200 сборных России по 60 видам спорта, а также паралимпийскую сборную России.

Фотография с сайта компании. 

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