Дизайнеры Riga Fashion Week 30 и 31 октября предложат приобрести одежду из новых коллекций прямо с подиума Недели моды, сообщают организаторы.



В последние годы в мире развилась тенденция дизайнерам предлагать свои новейшие творения в продажу сразу после демонстрации на Неделях моды, а не как это принято, когда весенне-летние коллекции, например, появляются в магазинах только в конце зимы следующего года. В международной терминологии такая практика называется see now, buy now (в переводе с английского языка – «вижу сейчас, покупаю сейчас»). Также и участники рижской Недели моды, как и в прошлом сезоне, объединятся в pop-up мероприятии и сразу после RFW, 30-31 октября, предложат приобрести одежду из новых коллекций в своих магазинах-студиях:



Anna Led, Берга Базарс, ул.Дзирнаву 84

AntiStar, ул.A. Пумпура 3

Bulichev, бульв.З.А.Мейеровица 4

Katya Katya, салон “6.septembris”, ул.Муцениеку 7

Natālija Jansone, ул.Яня 3

Nóló, т/ц Spice, ул.Лиелирбес 29, м т/ц Galerija Centrs, ул.Аудею 16

One Wolf, ул.Лачплеша 10-4

QooQoo, ул.Мартас 8

В свою очередь, в магазине BOLD Concept Store на ул.Базницас 18a можно будет приобрести наряды сезона весна-лето 2018 от дизайнеров Atis Artemjevs, Dace Bahmann и KULT. Понравившиеся на показе наряды марки Talented можно будет приобрести онлайн уже во время модного показа в интернет-магазине talented.company и вплоть до 3 ноября.Модные детские бренды Paade Mode (ул.Силмачу 4) и Aristocrat Kids (ул.Вагону 23) также предложат заинтересовавшимся покупателям сделать предварительный заказ на понравившиеся детские наряды во время модного показа.Напоминаем, 27-я рижская Неделя моды пройдет с 24 по 28 октября.