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Участники сектора обсудили состояние российского легпрома на заседании Экспертного совета по легкой промышленности

31.01.2017  07:16

В Минпромторге состоялось очередное заседание Экспертного совета по легкой промышленности.

Как говорится в сообщении министерства, в рамках мероприятия, прошедшего под председательством статс-секретаря – замминистра промышленности и торговли Виктора Евтухова, представители ключевых предприятий и союзов легкой промышленности обсудили ситуацию на рынке применительно к своим подотраслям, а также оценили перспективы дальнейшего развития бизнеса в 2017 г. и среднесрочной перспективе.

В частности, Виктор Евтухов отметил, что власти «смогли добиться, чтобы каждый бюджетный рубль, вложенный в отрасль, был использован эффективно. В дальнейшем продолжится активная работа с предприятиями отрасли, работа с компаниями с государственным участием и со всеми заинтересованными иностранными компаниями, со всеми потенциальными стейкхолдерами».

Как отметил Виктор Евтухов, легкая промышленность продемонстрировала устойчивый рост в 2016 году. Это подтверждает статистика. По данным Росстата, индекс текстильного и швейного производства в 2016 году по отношению к 2015 году составил 105,3%, кожевенно-обувного - 105,1%. Положительный рост выпуска продукции достигнут в производстве тканей – 19,3%, трикотажных изделий – 1,4%, пальто, полупальто – 7,3%, спецодежды – 40,1%, платьев, сарафанов – 13,1%, хромовых кожтоваров – 8,5%, обуви – 5,4%.

«В значительной степени росту и развитию легкой промышленности способствовали и меры государственной поддержки, которые как на постоянной основе, так и в рамках программы по антикризису, были оказаны отрасли, - отметил замминистра, подчеркнув, что это результат хорошей коллективной работы со многими предприятиями».

Говоря о перспективах развития, участники совета в свою очередь заверили, что планируют и дальше осуществлять инвестиционные проекты и техническое перевооружение своих предприятий, но их успешная реализация невозможна без решения вопросов, связанных с некоторыми положениями закона о государственном оборонном заказе, а также отдельных аспектов налогообложения и продвижения продукции на международный рынок.

Совместно с участниками экспертного совета будут разработаны новые механизмы поддержки отрасли, которые лягут в основу Стратегии развития легкой промышленности Российской Федерации на период до 2030 года.

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