В очередном сезоне выставки-презентации Sport Casual Moscow примут участие бренды Grishko, EMDI, BECO Beermann GmbH & Со, Dzeta и Billcee, сообщают организаторы.

Grishko (Россия, Москва) – единственная компания в России, предлагающая женскую, мужскую и детскую обувь для всех видов танцев, сценическую и репетиционную одежду, аксессуары, а также одежду для фитнеса, йоги и активного отдыха. Входит в тройку мировых лидеров по производству танцевальной одежды и обуви и продается более чем в 70 странах мира. Вся одежда и обувь Grishko производится в России на четырех фабриках компании. Коллекция представлена в семи линиях: Active Life, Outdoor, Fitness, Yoga, Casual, Swimming pool and beach, Pole dance.

EMDI (Россия, Санкт-Петербург) - популярная торговая марка с более чем двадцатилетним опытом и традициями производства одежды для спорта и плавания. Зимние и летние коллекции бренда EMDI являются примером гармоничного взаимопроникновения спортивной и городской моды. Ассортимент коллекций постоянно расширяется, добавляются новые модели, отвечающие современным тенденциям: спортивная одежда для различных направлений фитнеса, термобелье, рашгарды, одежда для плавания и серфинга.

BECO Beermann GmbH & Со (Германия)- международный бренд, специализирующийся на товарах для бассейна и пляжа. Компания расположена в Бад-Зальцуфлен, Германия. Официальный представитель компании BECO Beermann GmbH & KG, представляющий бренд в России уже 20 лет, покажет на стенде купальники для пляжа и бассейна, купальные костюмы для детей, мужские плавки, а также аксессуары для плавания и аквааэробики. В ассортименте BECO – очки для плавания и плавательные шапочки, обувь для бассейна, тапочки для кораллов, шлепанцы для пляжа.

Dzeta (Россия, Санкт-Петербург) - бренд одежды для фитнеса, бега, спортивных танцев, велоспорта, бодибилдинга и просто для активного отдыха, существует с 2009 года. Собственное производство в Санкт-Петербурге. В ассортименте ТМ Dzeta – мужская и женская коллекции: брюки, комбинезоны, лосины, шорты, кофты, топы, футболки, рашгарды, гетры и аксессуары. Новые модели бренда Dzeta тестируются профессиональными спортсменами. Бренд активно развивается, распространяясь по всей России и странам ближнего зарубежья, имея более 500 партнеров: фитнес-центры, спортивные магазины, крупные интернет-площадки и торговые сети.

Billcee (Турция) - производитель модной спортивной одежды для всей семьи. В ассортименте: женские и мужские трикотажные спортивные костюмы, футболки, толстовки, брюки, шорты и др. Бренд представлен в России, Германии, Казахстане, Туркменистане, Иране, Тунисе, Болгарии, Румынии, Украине, Турции. Компания прогрессивно развивается на мировом рынке текстильной промышленности. Официальный представитель Billcee в России - ООО «Билсии спорт».

Напоминаем, летняя сессия выставки Sport Casual Moscow пройдет в Москве 13-15 июня 2017 года.

Фотографии предоставлены организаторами.