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Ежегодная международная конференция «Логистика индустрии моды» FashionLog — 2017 Рейтинг@Mail.ru

Участники Sport Casual Moscow проведут предзаказы детской одежды, обуви и аксессуаров

13.10.2017  12:12

Предзаказы Kid&Junior Fashion будут проводиться 6-8 декабря 2017 года в гостинице «Измайлово Альфа» в зале 5, сообщают организаторы.

Участники выставки: производственные и торговые компании, специализирующиеся на производстве и продаже детской одежды, обуви и аксессуаров.

Заинтересованы в участии: Didriksons 1913, «Кидсстайл» (ТМ Deux Par Deux), Satila, Kamik, Poivre Blanc, Grishko, Sabotage, Huppa OU, Zip Zap, Minoti, Babaluno by Minoti, Bergans.

Предзаказы проводятся в гостинице «Измайлово Альфа» с января 2014 года. С января 2016 года выставка называется Sport Casual Moscow.

Январь 2016: 30 брендов, 300 байеров. Категории: спортивная и мужская одежда и обувь.

Июнь 2016 г. 40 брендов, 200 байеров из 65 городов России. Категории: спортивная и мужская одежда и обувь.

Январь 2017 г.: 50 брендов из 15 стран, 300 посетителей из 80 городов России и Казахстана. Категории: спортивная, повседневная, туристическая одежда и обувь.

Июнь 2017 г.: 50 брендов из 13 стран, 240 посетителей из 60 городов России и Беларуси. Категории: спортивная, повседневная, туристическая одежда и обувь. Экспозиция «Технологии Sport Casual».

Фотографии предоставлены организаторами.

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