В рамках первой всероссийской выставки НХП «Живой источник» состоялось заседание Экспертного совета по развитию легкой и текстильной промышленности, народных художественных промыслов, индустрии детских товаров Комитета Государственной Думы РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, сообщает пресс-служба Центра корпоративных коммуникаций S-Group.

Главным вопросом повестки стала поддержка деятельности мастеров народных художественных промыслов в современной России. Причем, через призму видения народных умельцев, которые самостоятельно занимаются производством изделий промыслов.

Работа совета прошла при участии Минпромторга России, руководства Федеральной службы по интеллектуальной собственности РФ, Ассоциации «Народные художественные промыслы России», Союза художников России, руководителей предприятий отрасли, живописцев, мастеров, педагогов.

Цель заседания - аккумулировать предложения представителей всех сторон для выработки необходимых и эффективных механизмов, которые помогут мастерам успешно вести деятельность, а в перспективе разработать Федеральный закон о ремесленной деятельности, подчеркнул председатель Экспертного совета, депутат Государственной Думы Андрей Ветлужских.

«Тема заседания очень актуальна и важна. Ее актуальность обусловлена неподдельным интересом, который возник в обществе, вызовом времени, на который ответил Президент России Владимир Путин во время своего пребывания в Великом Новгороде, - обозначил заслуженный деятель искусств России, оргсекретарь ВТОО «Союз художников России» Александр Греков, - Пришло время обратиться к конкретному человеку – мастеру, носителю традиций, а не только к предприятию, фабрике, заводу как некой промышленной единице».

На заседании был представлен успешный проект создания Скопинского центра народных художественных промыслов и ремесел, который представляет собой производственную базу для отдельных мастеров, умельцев. В ряде регионах с целью продвижения промыслов планируют объединить несколько брендов, например, на тульском прянике изображать тульскую городскую игрушку.

Мастера, представители объединений выступили с рядом предложений. По их мнению, важно найти новые возможности для реализации произведений народных умельцев через торговые сети, рассмотреть возможность появления фирменных салонов, создания издания, посвященного народному искусству, регулярных серий телепередач, учреждения звания «мастер народного искусства России». На заседании поднималась также тема участия мастеров в государственных закупках в рамках формирования государственного подарочного фонда.

«Многие темы, поднятые мастерами на Экспертном совете, уже нашли отражение в проекте дорожной карты развития НХП, которая внесена на рассмотрение Правительства РФ. Многие еще найдут отражение в разрабатываемой в настоящее время новой редакции Стратегии развития НХП до 2030 года. Ракурс на мастеров – один из основных стратегических приоритетов. При этом, вопросы деятельности отдельных народных умельцев и предприятий отрасли тесно переплетаются», - подчеркнула заместитель директора Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Лилия Нургатина.

И одним из аспектов оценки эффективности предприятий НХП должно стать создание условий для привлечения на их площадку как можно большего числа мастеров и формирования новых механизмов сотрудничества. Аспекты их взаимодействия будут обсуждаться в рамках Санкт-Петербургского ремесленного конгресса, проведение которого на площадке Культурного форума поддержало Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие состоится в середине ноября. На конгрессе Минпромторг России также планирует организовать встречу предприятий отрасли и Торговых представительств России за рубежом, где будут обсуждаться результаты участия российской делегации в выставке дизайна интерьеров и товаров для дома Maison&Objet в Париже, которая показала большой интерес к изделиям народных художественных промыслов России. В связи с этим будет еще более активизирована работа по продвижению продукции предприятий отрасли на внешнем рынке. На это нацелен также проект по созданию серии фильмов о народных промыслах России для трансляции на ведущих мировых каналах.

Фотография предоставлена пресс-службой Центра корпоративных коммуникаций S-Group.