10.04.2017 21:43

На XIII форуме-выставке «Госзаказ - за честные закупки» была представлена продукция «ПНК им. С.М. Кирова», сообщает пресс-служба компании.

XIII форум-выставка «Госзаказ - за честные закупки» прошел в Москве 5-7 апреля. В рамках мероприятия свою продукцию представила компания «ПНК им. С.М. Кирова». Производитель презентовал свой ассортимент под слоганом «Нитки для госзаказа, как огранка для алмаза».

Ежегодный форум-выставка «Госзаказ - за честные закупки» — единственная в России дискуссионная и выставочная площадка федерального значения в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок. Ее масштаб позволяет затронуть интересы всех участников рынка: заказчиков, регуляторов, поставщиков, подрядчиков и исполнителей.









Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова (ОАО «ПНК им. С.М. Кирова») — одно из старейших предприятий текстильной промышленности России основанное в октябре 1833 года. Сегодня ОАО «ПНК им С.М. Кирова» является крупнейшим не только в России, но и в Европе предприятием полного цикла по производству швейных, вязальных, вышивальных ниток и пряжи. На его долю приходятся более 60% ниток отечественного производства.

Фотографии с сайта компании.