14.03.2017 07:11

Арбитражный суд Западно-Сибирского округа подтвердил законность решения о необоснованном отклонении участника от торгов и предписания об аннулировании аукциона на поставку белья в областную больницу. Ранее Управление госзакупок Тюменской области посчитало, что компания предложила в заявке товар, несоответствующий описанию объекта аукциона.

Как говорится в сообщении УФАС региона, Управление госзакупок Тюменской области проводило аукцион на поставку текстильных изделий для ГБУ «Областная инфекционная клиническая больница». В документации было прописано, что изделия (чехлы на подушки) должны быть выполнены из тика(бязи) или 100% хлопка. Отклоненный участник в своей заявке предложил чехлы из тика из стопроцентного хлопка.

По мнению управления госзакупок, такая ткань не соответствует описанию объекта аукциона. То есть участники должны были предложить либо тик, либо стопроцентный хлопок. Иными словами, выбрать одно значение установленным требованиям к объекту заявки.

Отклоненная компания не согласилась с таким обоснованием и обратилась с жалобой в антимонопольную службу. Изучив всю документацию аукциона, Тюменское УФАС пришло к выводу, что компания действительно была отклонена необоснованно. Она предлагала товар, который соответствует описанию объекта аукциона. Таким образом, Управление госзакупок не смогло подтвердить в трех судах свою правоту в отклонении от аукциона компании.