13.04.2017 00:35

Челябинские школьники посетили обувную фабрику «Юничел», сообщает пресс-служба компании.

Семиклассники одной из челябинских школ посетили в ознакомительных целях обувную фабрику «Юничел». Учебно-производственная экскурсия была организована библиотекарями Челябинской областной юношеской библиотеки и сотрудниками предприятия.

Школьники узнали историю компании и ознакомились с производственным процессом. Им также предложили выполнить операцию по загрузке сырья в литьевой агрегат по производству подошв, с чем они успешно справились.

В рамках экскурсии учащимся представили основные обувные профессии: раскройщик, сборщик, дизайнер обуви и др.

Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.