|
|
Учебно-производственная экскурсия прошла на фабрике «Юничел»
13.04.2017 00:35
Челябинские школьники посетили обувную фабрику «Юничел», сообщает пресс-служба компании.
Семиклассники одной из челябинских школ посетили в ознакомительных целях обувную фабрику «Юничел». Учебно-производственная экскурсия была организована библиотекарями Челябинской областной юношеской библиотеки и сотрудниками предприятия.
Школьники узнали историю компании и ознакомились с производственным процессом. Им также предложили выполнить операцию по загрузке сырья в литьевой агрегат по производству подошв, с чем они успешно справились.
В рамках экскурсии учащимся представили основные обувные профессии: раскройщик, сборщик, дизайнер обуви и др.
Обувная фирма «Юничел» — российское предприятие легкой промышленности, специализирующееся на производстве обуви широкого ассортимента. Cегодня «Юничел» — это три обувные фабрики в Челябинске, Златоусте и Оренбурге, 500 магазинов фирменной обуви в России (от Мурманска до Владивостока) и Казахстане, три млн пар обуви в год, 2400 сотрудников.
|© RIA Moda 2010-2017 Подписаться на RSS О проекте / Контакты / Карта сайта / О сайте