16.02.2017 06:54

В январе-декабре 2016 года внешнеторговый оборот РФ составил 471,2 млрд долларов в годовом сопоставлении, снизившись на 11,2%, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы. Импорт России в январе-декабре 2016 года составил 183,6 млрд долларов и по сравнению с январем-декабрем 2015 года снизился на 0,4%.

Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви в январе-декабре 2016 года из стран дальнего зарубежья составил 5,8% (в январе-декабре 2015 года – 6%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% и 8,5% соответственно.

В товарной структуре импорта из стран СНГ в январе-декабре 2016 года удельный вес продовольственных товаров и сырья для их производства составил 23,3% (в январе-декабре 2015 года – 20,8%).

Удельный вес импорта текстильных изделий и обуви в импорте из стран СНГ в январе-декабре 2016 года составил 7,7 % (в январе-декабре 2015 года – 5,6%). Стоимостный и физический объемы импорта этих товаров возросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8% и 40,8% соответственно.