07.11.2017 15:05

Уфимский государственный колледж технологии и дизайна отмечает 60 – летний юбилей, сообщает отдел по связям с общественностью Администрации Кировского района г. Уфы

Уфимский государственный колледж технологии и дизайна встретил своих первых студентов в сентябре 1957 года. Обучение осуществлялось по следующим специальностям: «Швейное производство», «Технология и оборудование текстильного производства», «Технология изделий из кожи», «Технология и оборудование прядильного производства», «Оборудование швейных фабрик», «Оборудование обувных фабрик», «Бухгалтерский учет», «Планирование на предприятиях легкой промышленности».

Кроме торжественного мероприятия, в программу юбилея входят многочисленные конкурсы, встречи, выставки и конференции для студентов, преподавателей и выпускников колледжа (всего более 50 различных мероприятий).

В настоящее время в колледже обучаются около 1200 человек не только из районов и городов Республики Башкортостан, но и из других регионов России. Студенты колледжа – неоднократные победители всероссийских олимпиад по конструированию, моделированию и технологии швейных изделий, дизайну, экономике и бухучету. Высокий уровень подготовки и творческие работы модельеров, дизайнеров, парикмахеров по достоинству оценены на многочисленных республиканских, всероссийских и международных конкурсах.