10.03.2017 01:04

Компания «Уфимский трикотаж» приняла участие в межвузовском кадровом форуме, пишет ИА «Башинформ».

В Уфе состоялся межвузовский кадровый форум. Участие в событии приняли более 80 крупнейших предприятий Башкирии и РФ. Одним из потенциальных работодателей, готовых принять студентов и выпускников, стала компания «Уфимский трикотаж».

По отзывам организаторов мероприятия, форум продемонстрировал солидарность вузов республики в работе по содействию трудоустройству молодых специалистов. За время работы ярмарки вакансий ее посетили более пяти тысяч студентов старших курсов вузов и колледжей.

Уфимская трикотажная фабрика — один из ведущих производителей изделий легкой промышленности в Республике Башкортостан. Компания производит и продает одежду, как в розницу, так и оптом. Акцент делается на трикотаж (шерсть, вискоза, 100% хлопок, экологичное высокотехнологичное синтетическое волокно) производства Италии и Испании. С 2012 года выпускает одежду под маркой Tricardo.