16.12.2016 00:54

В интернет-магазине тканей компании «Текстиль-Контакт» представлено более 30 тыс. товаров, сообщает журнал «Бизнес».

Украинская компания «Текстиль-Контакт» открыла собственный интернет-магазин «Каштан». В нем представлена продукция, которую производит и продает организация. Ассортимент включает более 30 тыс. товаров из Украины и других стран. Это ткани для одежды, дома, декора, материалы технического назначения, фурнитура, мех, товары для рукоделия.

«Мы не копировали чей-то опыт, это украинское ноу-хау. Made in Ukraine. Интернет-магазин «Каштан» можно назвать украинским Amazon по тканям. Проект с нуля продуман и создан нашей командой», — отметил владелец компании Александр Соколовский.

Компания «Текстиль-Контакт» основана в 1995 году. В структуру организации входит семь филиалов в Одессе, Днепре, Харькове, Запорожье, Хмельницком, Черновцах и Ровно, а также четыре гипермаркета «Каштан». В 2003 году компания открыла швейную фабрику «ТК-Стиль» в Чернигове.