27.03.2017 07:04

В течение трех лет компания «Улыбка радуги» намерена инвестировать в развитие до 1,5 млрд рублей, говорится в сообщении ритейлера. В результате количество магазинов вырастет до 1 тыс.

В 2016 году сеть магазинов «Улыбка радуги», занимающаяся продажами косметики и бытовой химии, выросла на 90 магазинов. Общий объем средств, вложенный в расширение сети, превысил 270 млн рублей.

Как отметил генеральный директор сети «Улыбка радуги» Алексей Баулин, средние инвестиции в открытие одного магазина достигают 3 млн рублей. Сегодня сеть представлена в 11 регионах России. Количество покупок, совершенных в сети в 2016 г., превысило 39 миллионов.

Компания сосредоточила внимание на развитии на рынке Москвы и Московской области, где планирует расширять сеть как за счет открытия новых точек, так и за счет поглощения более мелких игроков. Например, в прошлом году «Улыбка радуги» вела переговоры с сетью «Бьюти маркет», но не договорилась с ее акционерами по цене.

В планах компании также существенный рост продаж через интернет-магазин, а также совершенствование формата и повышение уровня сервиса в традиционном канале продаж. Приоритетным товарным направлением сети «Улыбка радуги» на 2017 год станет уходовая косметика.

В рейтинге INFOLine Retail Russia топ-100, сообщает «КоммерсантЪ», "Улыбка радуги" занимает пятую строчку с выручкой 17,5 млрд рублей без НДС за 2016 год. Общая торговая площадь ритейлера, по данным рейтинга, составляет 73 тыс. кв. м. Сегодня сеть представлена в 11 регионах России.