Бренд Uniqlo представил подборку новогодних подарков из коллекции сезона зима 2016/17, сообщает компания.

В новогоднюю подборку Uniqlo вошли: мягкие фланелевые рубашки, кашемировые свитера, перчатки Heattech с функцией «тач-скрин», ультралегкие пуховики разнообразных цветов.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.