Японский бренд Uniqlo готовит к запуску свой первый магазин в Нижнем Новгороде, сообщает компания.

Новый магазин Uniqlo в Нижнем Новгороде начнет свою работу 25 августа. Площадью более 1600 кв. м., он разместится на первом этаже ТРЦ «Фантастика», крупнейшего торгово-развлекательного центра города и области. «Uniqlo Фантастика» станет двадцатым магазином розничной сети в России.

Говоря об экспансии в новый российский регион, Такахиро Вакабаяши, Вице-президент группы компаний Fast Retailing, отмечает:«Открытие первого магазина Uniqlo в Нижнем Новгороде – одно из важных событий для нас. Мы очень гордимся тем, что российские покупатели оценили Uniqlo и проявили лояльность к концепции LifeWear, поэтому мы приложим все усилия, чтобы достойно представить бренд в Нижнем Новгороде. Мы уверены, что порадуем покупателей Uniqlo высоким уровнем сервиса и традиционным японским качеством не только здесь, но, в будущем, и в других городах России».

Как и во всех магазинах японского бренда, в «Uniqlo Фантастика» будет представлена одежда лаконичного дизайна, созданная в рамках концепции Life Wear (пер. – «Одежда для жизни»).

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.