Японский бренд одежды Uniqlo объявил об открытии пяти новых магазинов в Москве весной 2017 года.

Планируется, что в эксплуатацию будет введено более 6 000 кв. м. торговой площади в крупных торговых центрах Москвы.

«Мы рады развитию бизнеса Uniqlo в России. Открытие сразу пяти магазинов в Москве за столь короткий срок – это показатель лояльности российских покупателей к Uniqlo и концепции Life Wear. Мы создаем высокотехнологичную, комфортную, качественную одежду универсального дизайна, которая подходит каждому в любой жизненной ситуации. Мы видим потенциал и в дальнейшем расширении на российском рынке и с нетерпением ждем возможности радовать еще больше покупателей в будущем», - сказал Такахиро Вакабаяши, Вице-президент группы компаний Fast Retailing.

Стремительное расширение японской сети в столице начнется в марте с открытия магазинов в ТРЦ «Океания», который занимает семь уровней общей площадью в 1370 кв. м., и ТРЦ «Ривьера»: площадь магазина Uniqlo здесь составит 1370 кв. м. Торговая точка в ТРЦ «Калейдоскоп» площадью более 1500 кв. м. появится в основной фэшн-зоне 2-го этажа, также в марте. Это будет самый большой магазин, который откроет японский ритейлер в Москве этой весной.

Открытие еще 2-х торговых точек намечено на апрель: магазины Uniqlo начнут принимать покупателей в ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» и ТРЦ «Гудзон». Витрина шириной более 45 метров будет отличительной чертой торгового пространства в центре «Золотой Вавилон». Особенностью Uniqlo в ТРЦ «Гудзон» станет его расположение: помещение появится в самом сердце торгового центра, прямо напротив центрального входа. Открытие магазина является неотъемлемой частью проекта по преобразованию всего торгового центра.

В новых магазинах будут представлены мужские, женские и детские модели из коллекции Uniqlo.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2015 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2015 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,6817 триллиона йен (13,88 миллиарда долларов США на конец августа 2015 года по курсу 1 доллар = 121,18 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1700 магазинов Uniqlo в 17 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании США, Тайване и на Филиппинах.