Запуск новой кампании Uniqlo приурочен к открытию магазина бренда в ТЦ «Атриум», сообщается в пресс-релизе бренда.

8 сентября ключевой московский магазин японского ритейлера Uniqlo в «Атриуме» откроется в новом формате после реконструкции. Бренд пригласил локальных героев принять участие в масштабной рекламной кампании в поддержку этого события. Будущий магазин порадует покупателей не только обновленным дизайном, но и совершенно новой для России концепцией.

Участниками кампании «Открытие города» стали представители области моды, искусства, спорта и путешествий: журналист Алена Долецкая, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, балерина Большого театра Кристина Кретова, телеведущая Мария Железнякова со своей семьей, блогер Дарья Костромитина, фотограф Иван Дементиевский, танцовщица и модель Кейко Ли, лидер и основатель арт-группы Zukclub Сергей Овсейкин.

«Мы с радостью представляем нашу первую локальную рекламную кампанию «Открытие города» в России, и это большая честь сотрудничать с людьми, разделяющими философию Uniqlo и чувствующими ДНК концепции Life Wear. Для нас - это стратегически важная кампания в рамках открытия обновленного «Uniqlo Атриум», которая поможет магазину укрепить лидирующие позиции не только как месту для комфортного шопинга, но и как новому городскому и культурному пространству», - дал свои комментарии Ота Томоюки, Генеральный директор «Uniqlo Россия».

Участники представили различные модели из осенне-зимней коллекции 2017, в соответствии с главной концепцией Uniqlo Life Wear. Ключевыми моделями стали ультралегкие пуховики и жилетки, высокотехнологичная одежда Heattech, джинсы, верхняя одежда Bloсktech, трикотаж высокого качества, технологичные спортивные вещи и удобные пиджаки, блузки и брюки для офиса. Герои показали свои любимые секретные места Москвы: кого-то с ними связывают приятные воспоминания, кто-то приходит туда за вдохновением, кто-то любит тренироваться вдали от лишних глаз, а кто-то начал свой творческий путь с этого места на карте города.

Редизайн одного из центральных магазинов происходит в рамках проекта Uniqlo по развитию бизнеса в России. Значительные изменения коснутся площади торгового пространства, она будет расширена до двух этажей, и внутреннего интерьера магазина. Кроме того, «Uniqlo Атриум» станет первым магазином бренда в России, который представит новый концептуальный дизайн.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.