Uniqlo запускает в продажу вторую коллекцию Kaws x Peanuts UT

Бренд Uniqlo объявил о старте продаж второй коллекции Peanuts для линейки UT, созданной совместно с художником из Нью-Йорка Kaws, сообщает компания.

Запуск коллекции в России состоится в пятницу, 24 ноября. В коллекции будет представлена лаконичная черная одежда, дизайн которой вдохновлен атмосферой «Большого яблока». Модели для мужчин, женщин и детей будут доступны во всех магазинах Uniqlo в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Казани.

Художник Kaws получил мировую известность благодаря оригинальному и дерзкому стилю. Первая коллекция Kaws x Peanuts, выпущенная в апреле, стала сенсацией года благодаря уникальной графике. Главный персонаж коллекции — Снупи, выполненный в черном цвете. По многочисленным просьбам покупателей коллекция в этот раз включает и женские модели: теперь вещи будут доступны для всей семьи.

В начале 2018 года в продажу также поступят плюшевые игрушки Снупи разных размеров с зачеркнутыми глазами — фирменной меткой Kaws. Игрушки изготовлены из ткани, выбранной самим художником. Более подробно о запуске плюшевых игрушек в России будет объявлено позже.

Напомним, бренд Uniqlo принадлежит японскому холдингу Fast Retailing Co., Ltd. Компания занимается дизайном, производством и продажей одежды семи основных брендов: Comptoir des Cotonniers, GU, Helmut Lang, J Brand, Princesse tam.tam, Theory и Uniqlo. В 2016 финансовом году, который в Японии закончился 31 августа 2016 года, мировые продажи компании достигли отметки в 1,7864 триллиона йен (17,31 миллиарда долларов США на конец августа 2016 года по курсу 1 доллар = 102,2 йены). С такими показателями Fast Retailing входит в число крупнейших в мире компаний, занимающихся розничной продажей одежды. Сегодня во всем мире насчитывается свыше 1800 магазинов Uniqlo в 18 странах: в Японии, Австралии, Бельгии, Канаде, Китае, Франции, Германии, Гонконге, Индонезии, Малайзии, России, Сингапуре, Южной Корее, Тайланде, Великобритании, США, Тайване и на Филиппинах.

Фотографии предоставлены компанией.