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Puma повысила прогноз по росту выручки до 12-14% за год
20.07.2017 07:00
Немецкий производитель спорттоваров Puma SE повысил прогнозы годовой выручки и прибыли, передает Finmarket со ссылкой на заявление компании.
Это произошло уже второй раз за три месяца и связано с увеличением спроса на коллекции повседневной одежды и обуви. По прогнозам Puma, годовая прибыль до учета процентов и налогов (EBIT) составит от 205 млн до 215 млн евро, тогда как ранее ожидалось 185-200 млн евро.
Рост годовой выручки теперь оценивается в 12-14% вместо предыдущего прогноза, предполагавшего повышение немногим более 10%. Puma ожидает «существенного улучшения» этого показателя по итогам 2017 года.
Также в понедельник компания дала предварительную оценку финансовым результатам за 2-й квартал: консолидированная выручка в апреле-июне выросла на 17,2% в годовом выражении.
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