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Управляющий директор Fahsion House Group вошел в совет девелоперов аутлет-центров и ритейлеров DOC & R

20.02.2017  07:12

Управляющий директор Fahsion House Group Брендон О'Рейли вошел в совет девелоперов аутлет-центров и ритейлеров DOC & R. Как говорится в сообщении группы, он будет выполнять функции международного консультанта по европейскому аутлет-сектору.

DOC & R - некоммерческая организация, созданная для продвижения аутлетов как предпочтительного торгового формата для современных потребителей и одновременно платформа для обмена опытом и решениями для участников рынка. С 1989 года объединяет девелоперов и владельцев аутлетов, ритейлеров и консультантов. Совет DOC & R включает 12 наиболее авторитетных специалистов отрасли.

Fahsion House Group (FHGR) – оператор аутлет-центров Европы, девелопер и управляющая компания в данном сегменте в странах Центральной Европы и России. Компания реализовала и в данный момент управляет пятью аутлет-центрами в Польше, Румынии и России с общей арендопригодной площадью почти в 100 тыс. кв.м.

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