09.03.2017 07:09

Услуга самовывоза интернет-заказов из розничных супермаркетов сети стала одним из ключевых драйверов роста выручки интернет-магазина «Детский мир», говорится в сообщении ритейлера.

Именно с этим сегментом в группе связывают лидерство сети по продаже детских товаров в интернет-сегменте в 2016 г.

В числе других важных для группы факторов ритейлер отмечает рост выплаты дивидендов акционерам в полтора раза, до 4,4 млрд руб., по сравнению с 2015 годом (3 млрд руб.).

Кроме того, успешное проведение первичного размещения акций в феврале 2017 г. стало подтверждением результатов ГК «Детский мир», достигнутых за последние несколько лет.

Как отметил генеральный директор ПАО «Детский мир» Владимир Чирахов, «мы воодушевлены высоким интересом рынка к нашему первичному публичному размещению акций (IPO), состоявшемуся в феврале 2017 г. на Московской бирже».