21.02.2017 07:17

Как пишут «Каспийские новости» со ссылкой на данные, полученные в министерстве международных и внешнеэкономических связей Астраханской области, география астраханского экспорта охватывает 73 страны. В число поставляемых за рубеж товаров входят текстиль и обувь.

В целом астраханский экспорт в прошлом году составил 241,87 млн долларов. Всего за 2016 год внешнеторговый оборот области увеличился в 1,1 раза - до 539,5 млн долларов. Среди основных астраханских заказчиков - Марокко, Тунис, Китай, Израиль, Украина.

Как отметили в министерстве, Узбекистан, Туркменистан и Украина закупают в Астрахани обувь и гетры, текстиль и предметы одежды. Также эта категория товаров пользуется спросом в Чехии и Италии.