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Уже в 2017 году в Екатеринбурге начнет работать швейная фабрика дизайнера Дмитрия Шишкина

26.04.2017  06:58

Уже в 2017 году российский дизайнер Дмитрий Шишкин планирует запустить в Екатеринбурге швейную фабрику стоимостью 150 млн руб.

Как пишет «КоммерсантЪ», на фабрике будут производить спортивную одежду. На данный момент работает первая очередь предприятия, после ввода всех очередей мощность составит 50 тыс. изделий в месяц.

В общей сложности строительство фабрики включает три очереди. Общая площадь предприятия после завершения строительства составит 2 тыс. кв. м. Срок окупаемости проекта составит около двух лет.

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