12.01.2017 21:28

По предварительным данным «Алроса» реализовала в 2016 году алмазов и бриллиантов на 4,49 млрд долларов, сообщает пресс-служба компании.

Группа компаний «Алроса» опубликовала предварительные данные по работе за 2016 год. Согласно отчетности за 12 месяцев организация реализовала алмазов и бриллиантов на 4,49 млрд долларов. Это на 26% больше результатов 2015 года.

За декабрь 2016 года компания продала алмазов на 173 млн долларов и бриллиантов на 3,3 млн долларов.

«Результаты продаж декабря в мелкоразмерном сегменте все еще отражают снижение активности мелких и средних индийских алмазогранильных компаний вследствие денежной реформы, проводимой в этой стране. Активность участников рынка в остальных сегментах соответствовала сезонности спроса и нашим ожиданиям»,- отметил вице-президент группы Юрий Окоемов.

АК «Алроса» — крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа ««Алроса»» сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.