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В 2016 году «Детский мир» открыл 100 новых магазинов

07.03.2017  07:22

Количество магазинов ГК «Детский мир» по итогам 2016 года выросло до 525 с совокупной торговой площадью 596 тыс. кв. м. Таким образом, говорится в сообщении ритейлера, по итогам прошлого года было открыто 100 новых магазинов «Детский мир» и один новый магазин ELC.

Первые магазины «Детский мир» начали работу на юге страны в Чеченской республике (г. Грозный), Республике Ингушетии (г. Магас, г. Назрань), Республике Дагестан (г. Махачкала), в городах Московской области, Восточной и Западной Сибири и других регионах.

Как отметил генеральный директор ПАО «Детский мир» Владимир Чирахов, «широкая география присутствия, абсолютная узнаваемость бренда, диверсифицированный ассортимент товаров, а также высокотехнологичная логистическая и информационная инфраструктуры позволяют группе поддерживать значительные темпы роста бизнеса и укреплять свои лидерские позиции на рынке детских товаров.

Как подчеркнул топ-менеджер, в 2017 году ГК «Детский мир» продолжит наращивать масштабы своего бизнеса. В планах компании - открытие не менее 70 магазинов.

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