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В 2016 году легпром России значительно увеличил выпуск спецодежды и мужских костюмов
27.01.2017 07:09
Федеральная служба
статистики (Росстат) опубликовала статистические данные по объему промышленного
производства в 2016 году. Индекс промышленного производства в 2016
году по сравнению с 2015 годом составил 101,1%, в декабре 2016 года по
сравнению с декабрем 2015 года – 103,2%, по сравнению с ноябрем 2016 года –
107,4%.
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|
2016г.
|
Декабрь 2016г.
в % к
|
2016г.
в % к
2015г.
|
декабрю
2015г.
|
ноябрю
2016г.
|
|
|
|
|
|
Нитки хлопчатобумажные швейные,
млн усл.катушек
|
129
|
108,0
|
94,4
|
116,5
|
Ткани, млрд м2
|
5,4
|
115,1
|
99,8
|
119,3
|
Белье постельное, млн штук
|
58,6
|
104,2
|
99,8
|
97,4
|
Ковры и изделия ковровые, млн м кв.
|
22,4
|
86,2
|
93,2
|
95,0
|
Изделия трикотажные чулочно-носочные,
млн пар
|
213
|
97,4
|
101,2
|
103,6
|
Трикотажные изделия, млн штук
|
116
|
98,9
|
102,3
|
101,4
|
Спецодежда, млн штук
|
174
|
169,4
|
88,7
|
140,1
|
Пальто, полупальто, млн штук
|
1,2
|
100,8
|
98,5
|
107,3
|
Плащи, тыс. штук
|
222
|
128,9
|
84,7
|
96,7
|
Костюмы мужские или для мальчиков,
млн штук
|
4,0
|
123,5
|
99,5
|
93,0
|
Платья, сарафаны женские или для девочек, млн штук
|
3,9
|
125,4
|
88,8
|
113,1
|
Хромовые кожтовары, млрд дм кв.
|
2,1
|
81,6
|
97,6
|
108,5
|
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные
изделия, из любого материала, млн штук
|
18,2
|
88,0
|
103,3
|
97,3
|
Обувь, млн пар
|
96,3
|
108,7
|
95,4
|
105,4
Источник: Росстат
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