27.01.2017 07:09

Федеральная служба статистики (Росстат) опубликовала статистические данные по объему промышленного производства в 2016 году. Индекс промышленного производства в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 101,1%, в декабре 2016 года по сравнению с декабрем 2015 года – 103,2%, по сравнению с ноябрем 2016 года – 107,4%.

2016г. Декабрь 2016г.

в % к 2016г.

в % к 2015г. декабрю

2015г. ноябрю

2016г.

Нитки хлопчатобумажные швейные,

млн усл.катушек 129 108,0 94,4 116,5 Ткани, млрд м2 5,4 115,1 99,8 119,3 Белье постельное, млн штук 58,6 104,2 99,8 97,4 Ковры и изделия ковровые, млн м кв. 22,4 86,2 93,2 95,0 Изделия трикотажные чулочно-носочные,

млн пар 213 97,4 101,2 103,6 Трикотажные изделия, млн штук 116 98,9 102,3 101,4 Спецодежда, млн штук 174 169,4 88,7 140,1 Пальто, полупальто, млн штук 1,2 100,8 98,5 107,3 Плащи, тыс. штук 222 128,9 84,7 96,7 Костюмы мужские или для мальчиков,

млн штук 4,0 123,5 99,5 93,0 Платья, сарафаны женские или для девочек, млн штук 3,9 125,4 88,8 113,1 Хромовые кожтовары, млрд дм кв. 2,1 81,6 97,6 108,5 Чемоданы, сумки дамские и аналогичные

изделия, из любого материала, млн штук 18,2 88,0 103,3 97,3 Обувь, млн пар 96,3 108,7 95,4 105,4

Источник: Росстат