10.02.2017 07:10

В Курской области были подведены итоги работы промышленного комплекса в 2016 году и определены задачи на ближайшую перспективу, рассказывает «Курская правда».

Так, в 2016 году в регионе по итогам года индекс промышленного производства составил 104,9%.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг по промышленным видам деятельности на 270,5 млрд рублей, что выше 2015 года на 10,3 процентов.

Опережающими темпами развивался обрабатывающий комплекс, где за последние пять лет объемы промышленного производства возросли в 1,4 раза, в том числе в 2016 году – на 8,8%.

Значительный рост достигнут в легкой промышленности. В числе предприятий, внесших наиболее существенный вклад в достижение данных показателей, «Курскхимволокно», «Энерготекс», «КурскОбувь», «Нипромтекс».

Одним из основных направлений в деятельности администрации области является импортозамещание, в рамках которого реализуется ряд проектов. В их числе проект компании «Курскхимволокно» по увеличению производства технических нитей и кордной ткани, а также по развитию производства комплексных нитей с общим объемом инвестиций 3,1 млрд руб. Проекты включены в план мероприятий по импортозамещению в химической промышленности РФ.Фондом развития промышленности предоставлен льготный заем «Курскхимволокно» в объеме 300 млн рублей по льготной ставке.

Также в прошедшем году на территории имущественного комплекса «Курскрезинотехники» организовано новое предприятие «Рабэкс Текстиль» по производству технических тканей для обеспечения потребности «Курскрезинотехники» в данной продукции для выпуска конвейерных лент.