25.01.2017 22:07

Аналитики JLL отмечают, что в 2016 году на российский рынок вышло на 8 иностранных ритейлеров больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба компании.

В 2016 году на российском рынке появилось 47 иностранных ритейлеров, в то время как в 2015 году их количество ограничилось 39 компаниями. Наиболее известны из «новичков» - бренд нижнего белья Victoria’s Secret, косметики Urban Decay, одежды Superdry. На сегмент fashion пришлась почти половина открытий.

В этом же году из России ушли американская марка нижнего белья La Senza, американская кофейня Magnolia Bakery и итальянский бренд детской одежды Prenatal Milano.

«На фоне общего роста активности важно отметить, что многие новые ритейлеры открыли по несколько магазинов за 2016 год, тогда как в 2014-2015 годах большинство новичков открывали не более одного. Лидером по количеству точек в Москве среди дебютантов 2016 года стали итальянский бренд косметики Kiko Milano, открывший 14 магазинов, итальянская марка одежды Armani Exchange (восемь магазинов) и американский бренд аксессуаров Claire’s (семь магазинов)», - рассказала Мария Шпакова, старший аналитик рынка торговых площадей компании JLL.

Отмечается, что объем площадей в 2016 году в качественных торговых центрах Москвы превысил 5 млн кв. метров. При этом вакантность снизилась до 7,5% и ожидается, что к концу 2017 года она уменьшится до 7%. Это связано с тем, что сокращается количество готовящихся к открытию ТЦ.

Jones Lang LaSalle (JLL) — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. Входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500. В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.