31.03.2017 07:23

Проект eSolutions, который входит в Otto Group, опубликовал итоги работы за 2016 год. В 2016 году объем посылок, обработанных eSolutions, вырос почти на 40%, а товарооборот увеличился на 64%, говорится в сообщении фулфилмент-провайдера в сегменте fashion.

Средний чек увеличился с 4 453 руб. до 4 995 руб., хотя, как подчеркнули в компании, это говорит скорее об общем повышении цен, так как среднее количество товаров в заказе уменьшилось с 2 до 1,9 штук.

Почти 30% всех заказов в 2016 году было совершено через смартфоны, и эта цифра продолжает расти. Это еще раз подтверждает тренд на развитие мобильных технологий в сфере онлайн-коммерции – адаптивности сайтов, удобства мобильных платежей и т.д. Большая часть ритейлеров определяет мобильное направление как стратегически наиболее важное в 2017 году.