02.02.2017 07:00

В 2016 году объемы текстильного и швейного производства в Ивановской области выросли на 9,2% в годовом сопоставлении, сообщил на заседании регионального правительство директор областного департамента экономического развития и торговли Александр Лодышкин.





Как говорится в сообщении администрации Ивановской области, в отчетный период также наблюдался 18%-ный рост объема отгруженной промышленной продукции по итогам 2016 года, который составил 142 млрд рублей. По обрабатывающим отраслям промышленности эти цифры составили, соответственно, 20% и 111,3 млрд рублей. Индекс промпроизводства за год достиг 106,6%, в том числе в обрабатывающих отраслях – почти 105%.





Александр Лодышкин обозначил главные направления работы в экономической сфере, подчеркнув, что эту деятельность правительство региона проводит в тесном контакте с депутатским корпусом и предпринимательским сообществом. В частности, акцент сделан на законотворческой работе, развитии новых площадок и индустриальных парков в регионе, участие в программах федеральных институтов развития.





При поддержке Фонда развития промышленности на территории области реализуются четыре инвестпроекта, направленные на импортозамещение, три из которых – в сфере текстильной промышленности (проект комплексного высокотехнологичного производства перевязочных материалов ХБК «Навтекс», производство флисового полотна «Протекс», производство махровых изделий и штор с использованием цифровых текстильных принтеров «Праймтекс»). Общий объем инвестиций составляет порядка 2 млрд рублей. В декабре фондом поддержан проект по производству высококачественного льняного котонина в Юже с объемом инвестиций 500 млн рублей. По словам Александра Лодышкина, еще одно крупное предприятие в регионе готовится стать участником программ ФРП.





На заседании также были обозначены приоритетные направления работы на долгосрочную перспективу. В их числе – поддержка промышленности через региональную программу модернизации и специальные налоговые режимы, освоение и выпуск новых продуктов, конкурирование за новые рынки.





«Сегодня макроэкономическая обстановка складывается в пользу нашего региона, решение по строительству комбината синтетического волокна в Ивановской области – тому подтверждение», - заявил губернатор Павел Коньков в ходе заседания. Глава региона поставил задачу максимально использовать имеющиеся возможности и условия для экономического развития области.