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В 2016 году продажи подарочных карт в «Детском мире» выросли на 22%

20.03.2017  06:51

В 2016 году продажи подарочных карт в «Детском мире» выросли на 22% в годовом сопоставлении, составив 1,58 млрд руб.

Продажа подарочных сертификатов остается одним из важных направлений, способствующих повышению уровня сервиса и росту выручки компании, констатировали в ГК «Детский мир». Наиболее значительная динамика роста была отмечена в сегменте B2B-продаж - 48%. Самыми востребованными номиналами подарочных карт стали 500 и 1000 рублей.

Подарочная карта – это эффективное решение при реализации внутренних программ повышения лояльности персонала, проведения мотивационных проектов для клиентов и партнеров, промо-мероприятий и рекламных акций при продвижении товаров и/или услуг «Для удобства покупателей в прошлом году мы запустили в продажу подарочные карты с гибким номиналом. Теперь наши клиенты могут самостоятельно выбирать номинал карт и формировать бюджет подарка в диапазоне от 300 до 50 000 руб. с шагом зачисления в 100 руб.», - рассказала Татьяна Мудрецова, директор по маркетингу ГК «Детский мир».

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