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В 2016 году в Санкт-Петербурге открытия fashion-магазинов превысили закрытия на 33%

20.01.2017  21:46

В Санкт-Петербурге за прошедший год начало работу на 33% больше магазинов сегмента fashion, нежели было закрыто, сообщает компания JLL.

Согласно исследованиям компании JLL, в 2016 году объем открытий магазинов на рынке торговых центров Санкт-Петербурга на 44% превысил объем закрытий. Пик пришелся на 4-й квартал, когда новых арендаторов было на 87% больше, чем ушедших. Что касается магазинов одежды, обуви и аксессуаров, то превышение объема открытий над закрытиями в 2016 году составило 33%.

«Такие знаковые якорные операторы сегмента одежды и обуви, как H&M, Uniqlo, Gloria Jeans, увеличили количество магазинов сети в Санкт-Петербурге, а Terranova и Kiabi открыли первые магазины в городе», – отметила руководитель направления аренды торговых центров компании JLL в Санкт-Петербурге Юлия Чернышева.

Она также подчеркнула, что в 2017 году на рынке Петербурга должны появиться новые fashion-«якоря». При этом в следующие 12 месяцев торговые комплексы в северной столице открыты не будут.

Jones Lang LaSalle (JLL) — компания, предоставляющая финансовые и комплексные профессиональные услуги в области недвижимости. Входит в список крупнейших компаний мира Fortune 500. В России и странах СНГ JLL представлена офисами в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

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