07.04.2017 21:46

На ежегодном собрании хозяйственного актива группы компаний «Алроса» было сообщено о планах компании добыть 39,2 млн. карат алмазов в текущем году, сообщает пресс-служба организации.

В начале апреля прошло 21-е собрание хозяйственного актива группы компаний «Алроса». Мероприятие носит ежегодный характер.

В ходе собрания обсуждались результаты деятельности группы за 2016 год. За период подразделениями компании было добыто 37,4 млн. карат алмазов. Чистая прибыль достигла 148,7 млрд. руб., что в 7 раз выше уровня 2015 года.

В 2017 году «Алроса» планирует увеличить производственные показатели добычи до 39,2 млн. Об этом сообщил первый вице-президент – исполнительный директор группы Игорь Соболев.

АК «Алроса», крупнейшая в мире компания по объемам добычи алмазов, ведет разведку и добычу алмазов на территории Республики Саха (Якутия), Архангельской области и Африканского континента. По итогам 2015 года группа сохранила мировое лидерство по объемам добычи природных алмазов на уровне 38,3 млн карат, рыночная капитализация превысила 412 млрд руб.