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В 2017 году Минпромторг сосредоточится на развитии торговли малых форматов

29.12.2016  07:15

Развитие малых торговых форматов – мобильной и нестационарной торговли, рынков и ярмарок, несетевых магазинов – один из ключевых объектов внимания государства в сфере торговли, говорится в сообщении Минпромторга.

Как подчеркнули в министерстве, позиция чиновников заключается в том, что преобразование в этой сфере возможно при создании гарантированных стабильных каналов розничного сбыта для мелкого производства.

Для того чтобы развивать отрасль, по мнению Минпромторга, следует закрепить в федеральном законе обязанность органов местного самоуправления предоставлять ярмарочные площадки, а при наличии споров о времени и месте организации ярмарки – проводить согласительные процедуры по правилам, устанавливаемым законодательством субъекта РФ. Таким образом, имея гарантированную возможность организовывать свои собственные ярмарки, организаторы и потребкооперация гарантированно обеспечат каналы сбыта.

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