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В Афганистане начала работу фабрика по производству готовой одежды
28.12.2016 11:15
В провинции Нангархар в Афганистане открылась фабрика «Афганский пошив», ориентированная на производство одежды, сообщает ИА «Афганистан.ру».
В афганской провинции Нангархар впервые начала работу швейная фабрика. Предприятие «Афганский пошив» может производить одежду для врачей и военных, школьную форму и др. В настоящий момент компания ищет заказчиков.
Как отметил владелец фабрики Мохаммад Хассан Мохсин, стартовый капитал организации составил 5 млн афгани (около 70 тыс. долларов). На производстве сейчас работает 30 человек, но планируется расширение.
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