Новый бутик Consowear площадью свыше 160 кв. м. расположился на первом этаже ТРЦ «Афимолл Сити», сообщается в пресс-релизе компании.

В коллекциях Consowear представлены пуховые пальто и куртки, жилеты, комбинезоны, пуховые костюмы, а также изделия из трикотажа (кардиганы, джемперы, водолазки, платья) и аксессуары (шарфы, снуды, пуховые рукавицы).

При производстве коллекций Consowear используется гусиный пух и высокотехнологичные ткани. Процесс пошива каждой модели отвечает всем международным стандартам, ноу-хау бренда - это использование специальных пуховых чехлов. Такая технология продлевает срок службы изделия и позволяет ему долго сохранять свой внешний вид.

Отделка верхней одежды выполнена из меха рекса, лисы, енота, используются вставки из вязаного трикотажа, дизайн фурнитуры разрабатывается индивидуально для каждой модели. Ко всем пуховикам с короткими и укороченными рукавами прилагаются по две пары вязаных митенок.

Коллекции обновляются два раза в год.

«Афимолл Сити» — крупнейший торгово-развлекательный комплекс в центре Москвы. Комплекс включает в себя шесть наземных этажей, а также три уровня подземной парковки. Торговые галереи вмещают около 400 магазинов, зона фуд-корта — более 50 ресторанов и кафе. Комплекс расположен в самом сердце делового района столицы — «Москва-Сити».

Фотография предоставлена компанией.